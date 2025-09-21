Un aggiornamento della cartografia comunale di Benevento.

E’ uno degli obiettivi di Palazzo Mosti, da un lato obbligo normativo, legato a diverse funzioni istituzionali del Comune (pianificazione urbanistica, gestione del patrimonio immobiliare, servizi ai cittadini, sicurezza e protezione civile), e al tempo stesso di un’azione utile a implementare verifiche tributarie e il contrasto a forme di abusivismo in collaborazione con le altre istituzioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia