Ci sarà anche Roberto Fico all’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Territoriale Alto Tammaro, prevista per le ore 12 di giovedì a Morcone. Lo rende noto il referente Gaudenzio Di Mella, certo che la cerimonia segni un importante momento di crescita e radicamento sul territorio.

Acque agitate, invece, nel Gruppo della città. Il Gruppo Territoriale Benevento è totalmente assente sulle questioni della città. Un silenzio anomalo che, secondo l’email spedita da Gabriele Corona agli iscritti pentastellati della città, deriverebbe dalla volontà di non disturbare il manovratore, ossia evitare di criticare l’alleato Mastella.

