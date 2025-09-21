Venerdì scorso, 19 settembre, ha preso il via la 45esima edizione della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri, che proseguirà fino al 12 ottobre. Un evento che da oltre quarant’anni unisce cucina, tradizione e natura, richiamando migliaia di visitatori da tutta Italia. L’inaugurazione ufficiale si è svolta alle ore 17 presso la nuova sede del Comune, in via Fuci 9, con una conferenza stampa alla presenza delle autorità e degli organizzatori, moderata dall’ufficio stampa comunale rappresentato da Antonella Vitelli.

