Un’occasione per guardarsi negli occhi e prendere tra le mani nuove certezze dopo la svolta, per classifica e morale, di Siracusa. Continuare a correre e rispondere alle altre, tra chi rallenta e chi invece dovrà dare continuità ai propri successi: sono tante le necessità nascoste nel match contro l’Atalanta U23 per il Benevento, in scena al “Vigorito” dopo l’ottimo successo in terra siciliana. Una vittoria che ha restituito alla Strega le proprie consapevolezze e allontanato le minacce di nubi dal cielo del Sannio: con la Dea ora servirà uno step in più, missione che la squadra di Auteri non vede l’ora di affrontare.

