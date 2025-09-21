Arpaia – Collegamento serbatoi, vanno avanti i lavori

Sono approdati ad ottimo step, ad Arpaia, i lavori aventi ad oggetto la realizzazione della condotta che andrà a porre in essere un collegamento tra il serbatoio di Madonna delle Grazie e quello in zona San Fortunato. Uno sforzo importante posto in essere dall’Amministrazione comunale di Arpaia al fine di trovare una risposta definitiva al problema delle interruzioni idriche evitando chiusure che incidono in modo negativo sulla quotidianità delle persone.
