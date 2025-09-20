Ancora una tragedia sulle viabilità del beneventano, stavolta proprio nel capoluogo in un tratto della tangenziale Ovest, in prossimità dell’uscita verso il rione Libertà. Scontro tra due autoveicoli (una Citroen C3 e una Fiat Bravo) e una moto con il centauro che ha avuto la peggio, perdendo la vita a causa dei gravissimi traumi riportati. Intervento immediato di soccorritori, forze dell’ordine (Polizia Stradale e Municipale), Vigili del fuco e addetti al ripristino della matrice stradale. Bilancio pesantissimo per l’ennesimo incidente mortale di questo periodo: stavolta a perdere la vita è stato un 56enne di Benevento (A.R. le iniziali), che era alla guida della sua Kawasaki 1000, quando è andato a impattare in maniera violenta contro la Citroen C3.

