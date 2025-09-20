“Amico, non rubare mai più”. Inizia così la lettera aperta che don Liberato Maglione, parroco della Santissima Annunziata di Airola, ha rivolto all’autore/agli autori del furto consumatosi presso il locale Istituto di Istruzione superiore Lombardi sostanziatosi – tra decine di dispositivi elettronici evaporati – in un danno quantificato in 60.000 euro. Ed in tre anni di lavoro in termini di progettazione e programmazione.
