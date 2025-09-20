Preso atto delle criticità emerse con il trasferimento della comunità didattica della “Nicola Sala” e della direzione didattica della “Torre” (causa lavori Pnrr relativi all’abbattimento e alla ricostruzione delle sedi storicamente occupate), presso la struttura ex Scuola “Mezzini” in via Cifaldi, il settore Lavori pubblici del Comune di Benevento, con apposita determina, ha adottato una soluzione giudicata adeguata per risolvere le problematiche legate al traffico.

