Per mancanza di alternative, per l’importanza che riveste nel congegno tattico di Auteri, per la capacità di andare a bersaglio con continuità: in poco tempo Francesco Salvemini è diventato un vero e proprio punto fermo del Benevento, al punto tale da essere considerato insostituibile, almeno in questo momento. Ed è per questo che la Strega non ha alcuna intenzione di rinunciarvi, nonostante il 9 giallorosso non abbia avuto una settimana lineare dal punto di vista della preparazione alla sfida con l’Atalanta Under 23.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia