Il progetto delle tre gallerie va riesaminato dal consiglio comunale. A considerarlo necessario sono i consiglieri di Alternativa per Benevento (tranne Sguera) e Angelo Moretti di Civico 22, presentatori di una richiesta di convocazione sui “Lavori di completamento dell’asse interquartiere tra area stadio, Rione Libertà e Viale Mellusi”.

Dopo aver ripercorso le varie tappe che un anno fa portarono al finanziamento dell’opera, a partire dall’accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, firmato il 17/09/2024, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale, sfociato nell’ammissione a finanziamento, i consiglieri ricordano che a dicembre dello scorso anno avevano presentato interrogazione all’Amministrazione Comunale evidenziando le problematiche tecniche, il rischio di interferenze con le strutture esistenti e l’assenza di studi sul traffico nella zona a forte densità abitativa e chiedendo l’attivazione di una consultazione pubblica sul progetto.

