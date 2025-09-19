Si è svolta mercoledì mattina la riunione del tavolo tecnico sui lavori al serbatoio in via Toppa, convocata su richiesta della consigliera di opposizione Giovanna Petrillo. L’intenzione della capogruppo di ‘San Giorgio futura’ era fare chiarezza sulle problematiche riscontrate dall’amministrazione Ricci che hanno impedito sinora la messa in funzione della nuova struttura. Al tavolo il sindaco Ricci, l’assessore Zampetti, i tecnici del Comune, il direttore dei lavori Mario Liviero e il collaudatore Giuseppe Carbone, il responsabile della ditta Buildings srl, e per l’opposizione i capigruppo Petrillo e Maurizio Bocchino. Entrambi i gruppi di minoranza hanno rilasciato una nota sul contenuto dell’incontro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia