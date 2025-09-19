“Atti persecutori nei confronti della compagna, plurime condotte di minaccia, violenza privata e violazione di domicilio nei confronti di un 35enne di Apice nonché di violenza sessuale e violenza privata nei confronti della ex compagna, commessi tra il mese di maggio ed il mese di agosto 2025 nei Comuni di Benevento e di Apice”: i molteplici reati contestati a un 25enne originario di Grottaminarda e domiciliato a Benevento.

Nei suoi confronti – all’esito di complessa attività investigativa coordinata dall’ufficio giudiziario inquirente di Benevento, guidato dal Procuratore Gianfranco Scarfò, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento e della Stazione di Apice – eseguita ordinanza cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento, disponente gli arresti domiciliari.

