Sulla questione del Pediatra di base nel Fortore si è aperta una discussione politica che, tra i diversi punti di vista, è al centro del dibattito sulle aree interne.

La vicenda è nota, riguarda il pensionamento del Dottor Martucci di San Bartolomeo in Galdo e la mancanza di una nuova nomina, per cui il ricorso del Comune di San Bartolomeo in Galdo che non ha ottenuto la sospensiva dal Tar.

Mentre da un lato il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli sta percorrendo molte strade per ottenere la nomina di un nuovo pediatra, il Sindaco di Foiano di Val Fortore Giuseppe Ruggiero si è detto certo della corretta applicazione della norma nel Fortore.

Sul punto ha deciso di intervenire anche il Consigliere di minoranza di Molinara Rocco Cirocco, da sempre attento alla questione delle aree interne.

