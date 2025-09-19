“Dietro le luci accattivanti delle piattaforme digitali si nascondono rischi concreti: dipendenze silenziose, isolamento, disillusione, povertà educativa. Il fenomeno del gioco d’azzardo negli ultimi anni ha raggiunto dimensioni oltremodo preoccupanti e le conseguenze fisiche, economiche e sociali sono sotto gli occhi di tutti. La ludopatia si insinua tra le dipendenze comportamentali, concentrando la presa sull’ossessione per il gioco d’azzardo patologico. Vanno distinti nettamente il gioco nella sua dimensione creativa e di crescita, dall’azzardo, come comportamento compulsivo. In inglese c’è una precisione nominale importante, si distingue tra ‘play’, dimensione virtuosa e il ‘gambling’, la scommessa”.

L’analisi del direttore Caritas Benevento, il medico Pasquale Zagarese, organizzatore del convegno dal titolo: ‘No alle nuove dipendenze. La libertà è un valore’.

