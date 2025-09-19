”Oggi ci siamo confrontati e abbiamo deciso di intraprendere un percorso programmatico su cinque tavoli di lavoro fondamentali che raggrupperanno un po’ le grandi aree tematiche. Parliamo di ambiente, salute e sanità pubblica, trasporto e diritto alla casa”, ha dichiarato Roberto Fico nel rimarcare che l’incontro del tavolo progressista appena conclusosi era andato benissimo.

E Mastella ha confermato. “’C’è stato un clima abbastanza disteso, senza punte di acredine, con l’idea di lavorare assieme, combinare una posizione che esprima il tasso d’interesse elevato di tutti noi rispetto alla società campana”.

