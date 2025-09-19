Diamanti grezzi ed errori di gioventù. L’Atalanta U23 che domenica atterra al “Vigorito” è una squadra ricca di talento, ancora alla ricerca della sua dimensione e con troppi dettagli da dover limare prima di potersi ritagliare il suo spazio tra le protagoniste assolute del girone C.

Nella squadra di Bocchetti, che conta due giovani convocati al Mondiale U20 in scena in Cile tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, sono tante le gemme che stanno cercando di prendersi il proprio posto da numeri uno. Su tutti, Dominic Vavassori, il più ispirato in zona gol tra gli attaccanti della Dea. Con lui anche Alessandro Cortinovis, altro trequartista che fa girare, bene, la prima linea nerazzurra. Contro la Salernitana i bergamaschi hanno creato tanto ma hanno raccolto zero, condannati dal gol di Ferraris

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia