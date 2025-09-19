Auteri vede solo nerazzurro. Nel senso che il tecnico del Benevento ha in testa esclusivamente il faccia a faccia di domenica con la giovane Dea, leggasi Atalanta Under 23, e le sue scelte non saranno condizionate dagli impegni successivi, sebbene gli stessi siano ravvicinati, visto che mercoledì i giallorossi saranno di scena in trasferta a Picerno e la domenica dopo scenderanno di nuovo in campo al ‘Vigorito’ dove arriverà il Trapani. Il turnover, insomma, può attendere. E non potrebbe essere diversamente, visto che siamo appena all’inizio della stagione e non può esserci un problema di fatica accumulata né di scadimento dello stato di forma raggiunto nel corso della preparazione estiva.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia