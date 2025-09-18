Passi avanti per la sostituzione della copertura della tribuna dello stadio ‘Vigorito’. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato nella giornata di ieri il documento d’indirizzo alla progettazione per il rifacimento integrale della copertura, vista l’impossibilità tecnica di procedere a un ripristino parziale della stessa. Un passaggio che dà il via al percorso che dovrà poi portare alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione dei lavori. Prima, però, sarà necessario reperire le risorse necessarie che Palazzo Mosti conta di ottenere partecipando al bando regionale ex Universiadi, con scadenza 30 settembre, che riguarda l’ammodernamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli impianti sportivi già esistenti, come è appunto il ‘Ciro Vigorito’.

