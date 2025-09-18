Anche a San Giorgio del Sannio domani, 19 settembre, ci saranno limitazioni al traffico per consentire il passaggio del Giro Mediterraneo in Rosa.
La tappa della gara ciclistica partirà dal Fortore, da Foiano, per poi attraversare i territori di Pesco Sannita, Pietrelcina, Benevento, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, prima di tuffarsi in Irpinia verso Chianche, Mercogliano, Monteforte Irpino, Tufino per approdare a Visciano.
