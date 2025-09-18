A Benevento è stata eseguita una perquisizione domiciliare con sequestro di dispositivi informatici nei confronti di un 37enne del posto.

A intervenire per la perquisizione su disposizione dell’ufficio giudiziario inquirente la Digos presso la Questura di Benevento.

Su un proprio profilo social l’uomo avrebbe postato come commento di un video ritraente Hitler una frase ritenuta inneggiante al nazismo, e dunque tale da configurare istigazione all’odio razziale.

