A far coppia con il segretario provinciale, dovrebbe essere una candidata della città. Chiarissima l’indicazione proveniente dai rappresentanti beneventani del partito consultati nell’ambito delle audizioni che i dem stano effettuando. Ovviamente, le principali indiziate sono due figure “istituzionali”, la componente della direzione nazionale Floriana Fioretti e la presidente provinciale Rosa Razzano, il che non significa un’automatica disponibilità da parte delle due.

Per la precisione, il segretario cittadino Francesco Zoino ha suggerito di effettuare un’ulteriore verifica con Antonella Pepe che, però ha già detto e ribadito di non voler essere in lista. Dopodiché, il consigliere regionale Abbate e gli altri rappresentanti si sono ritrovati compatti nel rivendicare una candidatura del capoluogo.

