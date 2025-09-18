Uno schiaffo alla scuola come istituzione. Uno schiaffo agli studenti, per le possibilità loro allo stato sottratte, allo sforzo dei docenti, della dirigenza e del personale tutto. Un ingente furto è stato consumato presso l’Istituto di Istruzione Lombardi di Airola. A renderlo noto è lo stesso istituto attraverso una nota diramata dalla dirigente Pirozzi. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre la sede centrale, nel dettaglio, è stata visitata da malviventi che hanno sottratto 99 dispositivi digitali, 24 dei quali ancora imballati e ulteriori 18 custoditi in un armadio blindato. L’ammontare dei danni è stimato in circa 60mila euro.

