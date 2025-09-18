Un appello disperato quello che la signora Pina rivolge a Luigino Ciarlo, sindaco di Morcone, per cercare di migliorare le condizioni in cui si trova il padre all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento.

La cittadina morconese ha, infatti, deciso di scrivere in maniera pubblica al sindaco Ciarlo per cercare un supporto al fine di migliorare le condizioni di degenza del padre, da giorni in pronto soccorso nel nosocomio sannita.

Come spiega la donna, l’uomo, malato oncologico con una endocardite in corso, con febbre alta, è costretto a stare rannicchiato nel proprio sudore, su una barella di plastica, senza lenzuola, a 50 centimetri a destra e sinistra da altri anziani in condizioni analoghe, possibili fonti di ulteriori infezioni.

