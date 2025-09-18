La seconda doppietta con la maglia giallorossa può segnare un nuovo inizio per Jacopo Manconi con il Benevento. La prima era arrivata nella scorsa stagione, alla quinta giornata contro il Foggia: una firma dopo l’assist di Simonetti, l’altra su calcio di rigore. Una goleada con i malcapitati rossoneri in grado di lanciare la squadra di Auteri verso la vetta, poi persa inesorabilmente nel girone di ritorno.

Un incubo che ora sia la Strega che il suo attaccante vogliono finalmente cancellare: un primo colpo di spugna è arrivato già in questo inizio di stagione, vissuto a singhiozzo dall’ex Albinoleffe, finalmente esploso contro il Siracusa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia