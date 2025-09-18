Buone notizie dal campo e anche dall’infermeria. Così il Benevento potrà affrontare nel migliore dei modi la prima accelerazione agonistica stagionale proposta dal calendario che mette la formazione giallorossa di fronte a tre partite da giocare nel giro di una settimana. Il primo tour de force della stagione in corso, verso cui la Strega si inoltra con il serbatoio della fiducia riempito dalla convincente vittoria di Siracusa e anche con un organico quasi completamente a disposizione del tecnico Auteri. Ciò che auspicava l’allenatore siciliano che sin dall’avvio della preparazione alla prossima sfida con l’Atalanta Under 23 – ieri di scena sul campo della Salernitana – ha potuto riaccogliere in gruppo Matteo Della Morte.

