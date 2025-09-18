“Ambulanze senza medico a bordo, ferie e attività formative ridotte, un servizio di emergenza territoriale sotto pressione”.

È questo il quadro denunciato, ancora un volta, dalla Federazione Cimo-Fesmed-medici Asl Benevento.

Al centro della vicenda “un’interpretazione errata della normativa sull’orario di lavoro che avrebbe imposto una demedicalizzazione delle ambulanze nonostante la disponibilità dei medici a coprire i turni”.

Il sindacato ritiene “inaccettabile che interpretazioni errate della normativa possano compromettere un servizio essenziale come l’emergenza sanitaria. Da qui la richiesta di un incontro urgente con il nuovo direttore generale per avviare un dialogo costruttivo nell’esclusivo interesse della tutela della salute dei cittadini”.

