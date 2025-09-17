“Tiremm innanz”. Clemente Mastella farà come il patriota milanese Amatore Sciesa: si va avanti, il progetto delle tre gallerie non si arenerà. Come conferma la nota diramata ieri da palazzo Mosti. La ferma determinazione del sindaco deriverebbe da contatti avuti con la Regione, interpellata circa gli effetti prodotti dopo che ieri l’altro il consiglio regionale ha licenziato all’unanimità la mozione proposta da Gino Abbate, in merito alla faraonica opera. L’assemblea del centro direzionale ha impegnato la giunta a disporre la revisione del progetto, il che piazzerebbe ostacoli, alcuni insormontabili, sulla strada della realizzazione dell’intervento.

“La mozione approvata in Consiglio regionale sul progetto per l’Asse Interquartiere appare da un canto come una forzatura politica, anche in considerazione delle imminenti elezioni per il rinnovo dello stesso organo e, dall’altra, come un’astruseria giuridica, dato che il progetto nasce e matura in un contesto di natura triangolare Ue-Governo-Regione, con il tramite e la regia autorevole del Cipess”, scrivono i componenti della giunta e della maggioranza. Quindi, l’attacco a testa bassa nei confronti del consigliere Gino Abbate, proponente della mozione.

