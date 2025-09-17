In commissione Traffico il consigliere Giovanni De Lorenzo ha segnalato le problematiche registrate in questi primi giorni nei pressi delle scuole riguardo al traffico ed ai parcheggi. In particolare ha evidenziato le notevoli criticità riscontrate dalle famiglie a Pacevecchia nei pressi della scuola Mezzini, dove è stata dislocata la Nicola Sala, e presso le scuole Pascoli e Mazzini, anche a causa dei lavori in corso a piazza Risorgimento e del terminal di via Mustilli.

