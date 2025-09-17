San Nicola Manfredi – Rubato un antico cancello a Pagliara: “Portato via pezzo della nostra comunità”

“Hanno portato via un pezzo della nostra comunità”. E’ il commento di Nicola Pennucci, assessore a San Nicola Manfredi, dopo lo sfregio subito dalla comunità di Pagliara. La notizia è stata data dal sindaco Arturo Vernillo: il furto di un cancello in un luogo storico della frazione. La giunta, ha anticipato il primo cittadino, fornirà un indirizzo agli uffici per realizzare un nuovo cancello “in quello che è un luogo sacro e che fino a qualche secolo fa era il cimitero di Pagliara.

