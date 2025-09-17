Le date del voto sono ormai ufficiali. Per le Regionali in Campania urne aperte il 23 e 24 novembre, come da Il Sannio Quotidiano anticipato lo scorso 28 agosto.

Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di ieri se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, è prevalsa la seconda opzione. Oltre non si poteva andare.

Ma, se questo era scontato, non altrettanto è legittimo prevedere circa gli esiti della riunione che il cosiddetto campo largo ha calendarizzato per il pomeriggio di domani, il primo tavolo a Napoli di Roberto Fico con la coalizione per le elezioni regionali. Il candidato presidente del centrosinistra avrà un primo dialogo con alcuni degli altri partiti che formeranno insieme lo schieramento.

