Analisi sul futuro prossimo di “Alto Calare Servizi” al centro del confronto svoltosi ieri tra il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, e il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. Futuro prossimo e non remoto visto l’incombere gara gestore unico d’ambito idrico, con un quadro operativo che ragionevolmente dovrebbe completamente e strutturalmente cambiare, anche se nulla può essere dato evidentemente per scontato.

Dall’incontro ad ogni sono emerse “la volontà e la determinazione comune di superare la fase di impasse che si registra per la società, tenendo fuori le questioni politiche dalle decisioni concernenti la gestione di Alto Calore Servizi”. E ciò nell’ottica “di individuare le soluzioni migliori che possano permettere di ridurre i disagi all’utenza e di consentire di accelerare sul piano di ammodernamento delle reti, tenendo ben presenti i parametri previsti dal concordato”.

