C’entra anche la desertificazione delle aree interne sulla questione della pediatria nel Fortore. Come si ricorderà qualche giorno fa il Tar si è pronunciato sulla richiesta di sospensiva del Comune di San Bartolomeo in Galdo contro Regione Campania e Asl Benevento per l’annullamento dell’Accordo Stralcio per la Pediatria di libera Scelta.

Se da un lato la Fimp Benevento aveva invitato i cittadini ad operare la scelta sui pediatri disponibili per evitare difficoltà sia per l’assistenza che per le vaccinazioni, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli dice di essere in attesa che il Tar si pronunci nel merito della questione. Di tutt’altro avviso, invece, il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero, che si è da sempre espresso in modo contrario al sindaco di San Bartolomeo in Galdo, ritenendo invece corretta l’applicazione della norma che non contempla una nuova nomina.

