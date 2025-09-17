Un Consiglio comunale sicuramente vivace quello che si è sviluppato a Sant’Agata de’ Goti con all’ordine del giorno la questione dell’emergenza idrica nel Nord Isclero, questione sollecitata da una petizione popolare e fortemente sostenuta dalla opposizione di Pd e Dei Goti. L’ordine del giorno, appunto. L’opposizione aveva chiesto di invertire la scaletta e di spostare la discussione sul tema idrico dall’ultimo gradino della scaletta, dove era stato collocato, all’esordio della seduta stessa.

Proposta bocciata – non è chiaro perché – con minoranza e cittadini, presenti un paio di decine di cittadini dell’area San Tommaso-Cerreta, usciti dall’aula e rientrati solo al momento della discussione sul punto finale.

