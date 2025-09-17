“Andrea è super intelligente: con lui il Benevento ha fatto un grandissimo acquisto”. Dall’Atalanta Under 23 alla Strega, dal settore giovanile nerazzurro alla chance per esplodere davvero in Serie C. Francesco Modesto ha allenato e svezzato Andrea Ceresoli nella Dea, con l’Under 23: una stagione e mezzo – intervallata dalla parentesi al Catanzaro in Serie B – vissuta a pochi passi di distanza. Uno in panchina, l’altro sulla fascia, cambiando zona e ruolo a seconda delle esigenze. “Da quando è tornato da noi dopo l’esperienza al Catanzaro – racconta l’ex tecnico dell’Atalanta Under 23, Francesco Modesto, a Il Sannio Quotidiano – ha avuto una parentesi in crescendo da gennaio in poi, arrivando ai playoff dove ha avuto anche la bravura di fare due gol giocando da terzo di sinistra. Andrea è un giocatore super intelligente, ha una grande tecnica ed è bravissimo a condurre palla, oltre a far gol e assist”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia