Certe cassandre meglio zittirle subito. E’ ciò che ha fatto il Benevento che con la convincente vittoria di Siracusa ha messo a tacere chi aveva già fatto scattare la caccia al colpevole dopo il ko di Casarano. Nulla che potesse scalfire le certezze accumulate in questo avvio di stagione, sia per la squadra che per il presidente Vigorito: «Non basta una sconfitta o la protesta di qualcuno per farmi cambiare idea» ha dichiarato il patron giallorosso a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico dell’istituto ‘Fermi’ di Montesarchio, di cui è stato ospite d’eccezione. «Le idee si cambiano quando resti profondamente deluso da ciò che tu hai fatto, non quando sono gli altri a deluderti» ha continuato il numero uno del club giallorosso che ha parlato a 360 gradi.

