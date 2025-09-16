L’ultima corsa. È quella che si è consumata ieri mattina (parrebbe) quando l’ultimo convoglio ha corso lungo la linea ferrata della storica tratta Caserta-Frasso Dugenta, sulla linea Caserta-Foggia. L’Italo 9928 Bari-Torino, arrivato a Caserta alle 10:06 con sei minuti circa di anticipo, dovrebbe essere stato l’ultimo effettivo treno ad essersi mosso lungo l’itinerario in questione al netto di altri mezzi che, come si apprende, lo faranno in prossimo futuro ad uso servizio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia