Non è uno stop, ma sicuramente un rallentamento. Il progetto delle tre gallerie, che ha trovato forte opposizione in città senza che l’amministrazione ne tenesse conto, dovrà essere rivisto, dopo che ieri pomeriggio, il consiglio regionale, all’unanimità, ha approvato la mozione prodotta da Gino Abbate.

Quali gli effetti?

Con il voto espresso, si impegna la giunta a subordinare il finanziamento al Comune di Benevento: alla revisione totale del progetto, con la condizione pregiudiziale dell’eliminazione delle gallerie; all’elaborazione di un progetto, che risponda a criteri urbanistici aderenti alle necessità di miglioramento della vivibilità ossia alla riduzione del traffico veicolare privato, al fine di ridurre l’inquinamento, problema particolarmente grave in una città che naviga agli ultimi posti per il clima e che vede l’incremento delle ondate di calore estremo, e che sia realmente e inequivocabilmente coerente con le finalità di coesione e sviluppo del piano”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia