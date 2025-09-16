Solo 3 scolastici edifici su 19 hanno certificato di agibilità e collaudo statico

“La campanella suona per migliaia di studenti, ma in Campania la scuola pubblica continua a restare indietro su sicurezza edilizia scolastica, sostenibilità e servizi” questo quanto denuncia Legambiente che ha presentato il report nazionale ‘Ecosistema Scuola’, giunto alla 25esima edizione, che raccoglie i dati 2024 di 3 comuni capoluoghi (Salerno e Caserta non hanno risposto in modo sufficiente) che riguardano 427 edifici scolastici di loro competenza, tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per una popolazione scolastica di oltre 100mila studenti.

