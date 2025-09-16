Primo giorno di scuola con il solito caos traffico. Situazione che si è verificata un po’ ovunque nei pressi degli istituti scolastici cittadini, in concomitanza con la ripresa delle lezioni e delle attività didattiche. Prevedibile, dunque, un afflusso maggiore e il conseguente blocco della circolazione non solo nelle strade di accesso agli insediamenti didattici, ma anche nella viabilità di interconnessione tra assi viari interni ed esterni della città.

Snodo particolarmente complesso in via Pertini dove c’è l’istituto ‘Pascoli’ – cosa che si ripete puntualmente ogni anno -, ma problematiche e disagi si sono registrati praticamente nei pressi di tutti gli istituti comprensivi del capoluogo, dove gli allievi spesso e volentieri vengono accompagnati dai genitori con mezzi privati. Il caos è stato amplificato anche dalle conseguenze indirette dei cantieri Pnrr in corso d’opera, a partire da quello per il nuovo terminal, con dispositivo traffico e sosta pullman meno scorrevole di quanto fosse fino ad un anno fa. Ma la situazione più critica si è registrata in zona Pacevecchia, in via Cifaldi, dove insiste l’insediamento scolastico ex Mezzini sede delocalizzata della scuola “Nicola Sala”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia