Netturbiadi, il sannita Savoia è tra i migliori netturbini d’Italia

Si è da poco conclusa la 37esima edizione delle “Netturbiadi”, le olimpiadi degli operatori ecologici d’Italia. Quest’anno la manifestazione è andata di scena al Cesenatico Camping Village, dove si sono dati appuntamento il netturbini dei vari Cral iscritti, per contendersi le ambite medaglie. Tra le vari discipline presenti come il CalcioA5, CalcioBalilla, Tennis, Padel, Ping Pong etc etc, spicca senza dubbio quella che premia il miglior netturbino dell’anno, che se lo aggiudica chi riesce ad eseguire il miglior tempo in una prova di regolarità, che consiste in un gimkane fra birilli e postazioni in cui si devono raccogliere dei rifiuti.

