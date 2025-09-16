I 18.522 voti delle Europee, pari al 16,58%, secondo gradino del podio dopo Fratelli d’Italia, costituiscono la base di partenza. Non perché siano stati congelati, solo che Francesco Rubano è convinto che Forza Italia nel Sannio sia in netta risalita, essendosi radicata in varie amministrazioni comunali e, soprattutto, sul territorio. Fiducia condivisa dai circa 300 commensali fra sindaci (assente Domenico Parisi), assessori, consiglieri e dirigenti locali del partito ritrovatisi in un locale cittadino per l’apertura della campagna elettorale.

Il deputato li ha ringraziati uno ad uno ma, ma non vi è dubbio che è rimasto particolarmente soddisfatto della presenza di Fausto Pepe, l’ex sindaco di Benevento. «Siamo davvero in tanti, oltre 300 dirigenti e amministratori locali, pronti a inaugurare da stasera la macchina organizzativa elettorale». Una prova di forza sottolineata pure dal responsabile regionale Fulvio Martusciello collegatosi telefonicamente.

“È un momento di grande emozione e di forte partecipazione, che conferma quanto il nostro territorio creda nel progetto politico di Forza Italia e nel valore di una comunità che vuole guardare al futuro con fiducia – ha spiegato Rubano. Ogni giorno, non solo nelle circostanze elettorali, siamo presenti in ogni comune della provincia con una classe politica preparata, capace di dare risposte ai cittadini e di proporre nuovi programmi. Ogni nostro dirigente rappresenta una forza elettorale che rafforza il partito a livello provinciale. Puntiamo ad avere il primato in Campania anche in questa tornata elettorale, a un anno di distanza dalle elezioni europee”, ha detto il parlamentare di Puglianello nel suo intervento. Che ha pure ricordato come Forza Italia del Sannio sia un laboratorio politico apprezzato non solo dai vertici del partito, ma anche dagli avversari, che “ci riconoscono come la prima forza con cui competere”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia