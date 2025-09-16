Sono dieci i candidati in lizza per un posto da agente della Polizia municipale di Apice.

Stiamo parlando della procedura avviata dal Comune per l’assunzione di un istruttore a tempo pieno e indeterminato, attraverso mobilità volontaria esterna, che a inizio settembre ha compiuto un importante passo in avanti.

Come emerge da un atto licenziato il 4 settembre dal segretario comunale Sergio Fattore, sono undici le persone che si sono fatte avanti per la selezione entro la scadenza dei termini fissata il 14 agosto scorso.

