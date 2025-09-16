Tre plessi scolastici dell’istituto comprensivo “Torre” chiuderanno alla didattica venerdì, causa necessità di disinfestazione.

Niente lezioni per ‘Pacevecchia’ (dove sono ospitati alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria ‘Pacevecchia’ e classi prime della scuola secondaria di primo grado), ‘Mezzini’ (che ospita alunni delle classi della scuola primaria ‘Nicola Sala’) e ‘Bartolomeo Camerario’ (dove ci sono gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado); didattica regolare al plesso ‘Moscati’ a Capodimonte (qui sono collocate le classi seconda media della ‘Torre’).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia