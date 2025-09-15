Il weekend appena trascorso ha segnato l’avvio della 46ª edizione della Festa dell’Uva di Solopaca. La cerimonia inaugurale si è svolta sabato sera presso la suggestiva location Il Rifugio del Duca di Adele D’Onofrio. A dare ufficialmente il via alla festa, il brindisi inaugurale affidato al sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, affiancato dagli assessori Loredana Di Rubbo ed Ernesto Volpe, insieme al presidente della Cantina di Solopaca Carmine Coletta, al presidente della Pro Loco Antonio Iadonisi, al presidente dei Maestri Carraioli Alessandro Mastrobuoni e alla presidente dell’Associazione Commercianti Giuseppina Casillo. Il brindisi beneaugurante è stato accompagnato dall’archeologo Pierfrancesco Izzo in una degustazione di quattro vini della Selezione Oro della Cantina di Solopaca.

