Stop alle cliccarie. Per le candidature, il Movimento 5 Stelle si dà regole più stringenti, avranno la precedenza coloro che hanno già partecipato a competizioni elettorali, siano esse comunali o parlamentari, a patto che si siano candidati quali rappresentanti pentastellati. In campo, quindi, per le prossime regionali potrebbero essere in teoria pure le due ex senatrici Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi. Ma, almeno la prima non è assolutamente interessata.

