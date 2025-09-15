Luigi Diego Perifano è stato chiamato a far parte della segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano come responsabile Giustizia. Per Perifano, candidato Sindaco nelle ultime amministrative di Benevento come indipendente a capo di una coalizione Pd e Civici, un incarico politico di prestigio e importante che si traduce in un ritorno alle origini. Il legale beneventano, cassazionista ed amministrativista apprezzato per l’impegno professionale anche in ambito extra provinciale, si è infatti formato politicamente nelle file socialiste, guidando nel passato il gruppo consiliare del PSI al Comune di Benevento e ricoprendo le cariche di Segretario cittadino e vice-segretario provinciale del Partito.

