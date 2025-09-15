Mo: Trump, ‘Israele stia molto attento, il Qatar è un grande alleato degli Usa’

Washington, 15 set. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il Qatar come un forte alleato degli Stati Uniti commentando il recente attacco di Israele contro i leader di Hamas a Doha. Parlando in un aeroporto del New Jersey prima di tornare a Washington, Trump ha affermato che Israele deve “stare molto attento” e agire contro Hamas ha sottolineato l’importanza del Qatar. “Il Qatar è un grande alleato degli Stati Uniti. Molte persone non lo sanno. L’emiro è una persona meravigliosa”, ha detto. Ribadendo il proprio sostegno a Doha, Trump ha aggiunto: “Siamo con loro. Sono un grande alleato. Conducono anche una vita molto difficile perché sono proprio nel mezzo di tutto”.