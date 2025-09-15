Mo: Pezeshkian, ‘dopo attacco a Doha, Paesi musulmani rompano con Israele’

Teheran, 15 set. (Adnkronos/Afp) – Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha invitato i paesi musulmani a rompere le relazioni con Israele, in vista del vertice di Doha in risposta all’attacco sferrato la scorsa settimana dallo Stato ebraico contro il Qatar, che aveva come obiettivo i leader di Hamas. “È possibile che i paesi musulmani rompano i loro legami con questo regime fittizio e preservino il più possibile la loro unità e coesione”, ha dichiarato Pezeshkian prima di partire per il Qatar, auspicando che il vertice “raggiunga una decisione” sulle misure da adottare contro Israele.