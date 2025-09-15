E’ un conto salato quello presentato alla Campania e alla nostra provincia dai dazi Usa.

Dopo anni di costante accelerazione dell’export, si è materializzato nel secondo trimestre 2025 un rallentamento per nulla inaspettato, a causa dei dazi Usa e le perduranti tensioni internazionali.

L’impatto è forte anche sulla nostra provincia: se nel secondo trimestre 2024 l’export sannita era stato di circa 82,5 milioni di euro, nel secondo trimestre è stato di 80,9 milioni di euro, con calo di circa un milione e mezzo di euro (aggregando i dati su base semestrale grazie alle buone performance del beneventano nel primo trimestre 2025 con circa 4,5 milioni valore esportato in più si registra un lieve dato crescita, ma comunque con un netto rallentamento rispetto gli anni precedenti).

