Tornare a respirare a pieni polmoni, riprendere tra le mani la mappa del proprio destino e ricaricare le energie, fisiche ma soprattutto mentali. La vittoria di Siracusa regala al Benevento dei passi in avanti su ogni lunghezza d’onda e per tutte le sue componenti. Soprattutto, permette alla squadra di Auteri di guardarsi allo specchio con maggiori consapevolezze, sbattendo la porta in faccia alle incertezze che sembravano già pronte all’assalto dopo il mezzo passo falso di Casarano. Risposte positive sotto tutti i punti di vista per l’allenatore di Floridia, con tre gol segnati e anche il lusso di un cinismo inceppato nel primo tempo, ma sbloccato già ai primi giri della ripresa.

